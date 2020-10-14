Havza 25 Mayıs İlkokuluna basketbol ve voleybol sahası - Son Dakika

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs İlkokulu bahçesinde basketbol ve voleybol sahası oluşturuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul bahçesine 2 pota ve voleybol direkleri dikildi, çizgi çalışmaları yapıldı. Ayrıca okul içinde da spor salonu düzenlemesi yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AA muhabirine, fiziki şartları uygun olan okullarda spor alanları kazandırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençleri spora özendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Uzun, "Sporla ilgilenen çocuklarımızın önünü açmamız, onlara rahatça spor yapabilecekleri alanlar oluşturmamız gerekir. Sağlıklı ve başarılı bir nesil istiyorsak spora önem vermeliyiz." dedi.

Okul müdürü Orhan Tan da çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin faydalanabileceği bu çalışma bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.