Son Dakika Haberleri: Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi başlıyor
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Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi başlıyor

17 dakika önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçe merkezi ve bağlı köylerde "Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında;

Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi başlıyor, System.String[]
Erzincan'ın Üzümlü ilçe merkezi ve bağlı köylerde "Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma (DAP) İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibeli en az 5 dönüm en fazla 20 dönüm olmak üzere Kiraz Meyve fidanı ve tarla içi basınçlı sulama sistemi projesi uygulanmaya başlayacak.

Proje hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen yatırımcıların Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Yatırımcı ve Danışma Biriminden ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilecekleri belirtildi.

Yatırımcılar proje başvurularını; başvuruda istenen belgelere uygun olarak hazırlayarak, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne en geç 02.09.2019 tarihi saat 17: 00' a kadar yapacak. - ERZİNCAN
Erzincan, Üzümlü, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:04 Kaynak: İHA
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