Havza bazlı üretim modelinde desteklenecek ürünler açıklandı - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce havza bazlı üretim modelinde 2020 üretim sezonunda desteklenecek ürünler açıklandı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, arz açığı bulunan stratejik öneme sahip bölgesel önem arz eden ürünlerin belirlendiğini bildirdi.

Beslenme ve sağlık ile hayvansal üretim açısından önemli 21 ürün için destekleme uygulamalarının yürütüldüğünü belirten Özel, 2020 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla istatistiki veriler, ekim nöbeti, iklim, toprak ve topoğrafya, su kısıtı değerlendirilmesi yapıldığını kaydetti.

Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan havza bazlı destekleme modeli kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi ve sağlığı ile hayvansal üretim açısından önemli buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru soğan ve yem bitkilerinde mazot, gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. Her bölgede olduğu gibi bizim bölgemizde de gerekli analiz ve değerlendirmeler yapıldı."

Desteklenecek ürünler şu şekilde, Babaeski: Arpa, buğday, çeltik, mısır (dane), kanola, nohut, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, Demirköy: Arpa, buğday, kuru fasulye, yem bitkileri, yulaf, Kofçaz: Arpa, buğday, çavdar, kanola, kuru fasulye, nohut, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, Lüleburgaz: Arpa, buğday, çeltik, mısır (dane), kanola, nohut, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, patates, Kırklareli merkez: Arpa, buğday, çavdar, çeltik, mısır (dane), kanola, kuru fasulye, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, Pehlivanköy: Arpa, buğday, çeltik, mısır (dane), kanola, nohut, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, Pınarhisar: Arpa, buğday, kanola, kuru fasulye, nohut, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, Vize: Arpa, buğday, kanola, kuru fasulye, nohut, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, yulaf, soğan (kuru).