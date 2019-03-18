Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in Acı Günü

Havza
Belediye Başkanı Murat İkiz
'in, İstanbul
'da hayatını kaybeden bir yaşındaki torunu Havza'da toprağa verildi.
İstanbul'da evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden bir yaşındaki Murat Selim Balcı
'nın cenazesi Havza'ya getirildi.
Kevser Camisi'nde düzenlenen cenazeye, AK Parti Samsun
Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz
, Orhan Kırcalı
, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir
, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından bebek Balcı, Şeyhsafi Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazenin ardından İkiz ve Balcı aileleri taziyeleri kabul etti.
Belediye Başkanı Murat İkiz, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Acımız çok büyük. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Uzaktan, yakından gerek cenazemize gelerek gerekse arayarak taziyelerini bildiren ve acımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.