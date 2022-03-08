Havza Belediye Başkanı Özdemir'den esnaf odalarına ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den esnaf odalarına ziyaret

08.03.2022 11:36
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den esnaf odalarına ziyaret

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, genel kurul sürecini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, genel kurul sürecini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret etti.

Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Seçilen başkanlara görevlerinde başarılar dileyen Özdemir, "Hepimizin ortak amacı Havza'ya hizmet etmek. Bunun için her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Yapılacak iş birliği, ilçemize daha güçlü şekilde hizmet etmek demektir." dedi.

Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz ile Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti Başkan Çalışkan, sanayi esnafını ziyaret etti Başkan Özdemir: 'Ortak amacımız Havza'ya hizmet etmek' Başkan Özdemir: 'Ortak amacımız Havza'ya hizmet etmek'

Sebahattin Özdemir, Hisarcık, Esnaf, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Belediye Başkanı Özdemir'den esnaf odalarına ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Belediye Başkanı Özdemir'den esnaf odalarına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement