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Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret

04.02.2022 16:23
Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Özdemir ve Özel, Havza ile Ladik belediyeleri çalışmaları hakkında istişare ve değerlendirme yaptı.

Değerlendirmede Havza ve Ladik ilçelerinin genel durumu, yapılan yatırımlar, hizmetler, hayata geçirilen projeler ile 2022 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ziyarette Havza Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da bulundu.

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Sebahattin Özdemir, Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza Belediye Başkanı Özdemir'den Ladik Belediye Başkanı Özel'e ziyaret - Son Dakika
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