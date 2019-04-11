Son Dakika Haberleri: Havza Belediye Başkanı Özdemir'e Ziyaretler

Havza Belediye Başkanı Özdemir'e Ziyaretler

1 saat önce

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'e Ziyaretler, System.String[]
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Gayretli, Özdemir'e sendikal faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Sendika olarak her zaman çalışan ve çalışanına değer veren başkanlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sendika üyesi arkadaşlarımız ve şahsım adına size görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Özdemir de ziyaretinden ötürü Gayretli ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Bizler ve çalışanlarımız bir aileyiz. Çalışmalarımızda aile olma bilinciyle hareket edeceğiz. İlçemize hizmet için tüm kurumlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde olacağız." diye konuştu.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ali Kukuş, sendika yönetimi ve sendikanın iş yeri temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu da katıldı.

Özdemir'i Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Feridun Başaran, Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Kenan Pala, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Havza Temsilcisi Nail Demir ile oda üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel
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