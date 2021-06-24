Özdemir: "Halkımızın rahatı bizim rahatımız" - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Halkımızın rahatı bizim rahatımız" dedi.

Başkan Sebahattin Özdemir, yol yapım çalışmalarının devam ettiği İmircik Mahallesi'ni ziyaret ederek Havza Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Arif Şahin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bir süre çalışmaları inceleyen Sebahattin Özdemir daha sonra İmircik Mahallesi Muhtarı Mustafa Korkmaz ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Özdemir, "Havza Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Halkımızın rahatı bizim rahatımız. Halkımızın bir an evvel aşı olmaları bu salgından kurtulmak için önemli. Yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi sizlerden rica ediyorum" dedi.

Mahalle ziyaret esnasında ekmek yapan bir kadın, Başkan Sebahattin Özdemir'e ekmek ikram etti. - SAMSUN