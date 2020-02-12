Havza Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, dernek lokalinde düzenlenen toplantıda, muhtarlara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hem büyükşehir hem de Havza Belediyesinin bu yılın iş takvimlerinin hazırlandığını belirten Özdemir, hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Tüm mahallelere eşit ve hızlı hizmet etmenin gayretinde olduklarını dile getiren Özdemir, "Bunu da aciliyet sırasına göre planlamaktayız. Sizler seçildiğiniz mahallelerden sorumlu oldunuz gibi biz de Havza'dan sorumluyuz. İlçemize hizmet etmek için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktayız. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında bu tür toplantıları belediyemizin ev sahipliğinde tüm muhtarlarımızın katılacağı şekilde organize edeceğiz." dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter de Özdemir'e toplantıya katıldığı için teşekkür ederek, toplantı ile mahallelerin sorunlarını direkt muhataplarına ileteceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Özdemir ile AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan, muhtarların talep ve sorunlarını dilendi.

Sebahattin Özdemir, Türkiye, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu
(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:10:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]