Havza Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Havza Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Havza Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda Havza Belediyesi 2020 tahmini bütçesi oylandı.

Belediyenin planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren 2020 yılı tahmini bütçesi 37 milyon 374 bin 760 lira olarak, oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında ayrıca 2020 yılı gelir tarifesi de görüşülerek onaylandı.

Havza Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hayrettin Şahin, Havza Belediyesinin yatırımlarına devam ettiğini belirterek, "İmkanlarımız dahilinde ilçemize hizmet etmekteyiz. Bütçemizin büyük bölümü ilçemize yapılacak yatırımlara ayrıldı. Havza Belediyesi olarak merkezi ve kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz devam edecek." dedi.

Meclis toplantısında AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Rafet Ergin, Recep Akça ve Kazım Yıldız'ın teklifi ve oy birliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı okundu.

Şahin tarafından okunan "Barış Pınarı Harekatı"nı Destekliyoruz" başlıklı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

CHP Meclis Gurubu adına söz alan Naci Karaoğlan ise okunan mesajı desteklerini ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Bizler de ülkemizin geleceği için teröre karşı yürütülen her türlü operasyon ve harekata tam destek veriyoruz." dedi.