Son Dakika Haberleri: Havza Belediye Meclisi Toplandı

Havza Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Havza Belediye Meclisi 2019 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

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Havza Belediye Meclisi 2019 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan İkiz, tüm Havzalıların ve Meclis üyelerinin 2019 yılını tebrik ederek, yeni yılın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

2019'un Havza'nın yılı olacağını ifade eden İkiz, "Termal Fizik Tedavi Hastanemiz hizmete giriyor. Doğal gaz çalışmaları ise sona erdi. En önemlisi ise Havza Organize Sanayi Bölgemize gelecek olan yatırımcılar. Havza OSB'de yatırımcılara yer tahsisleri ile birlikte fabrika temelleri atılmaya başladı." dedi.

İkiz, 2019 yılı içinde Havza'nın yatırımcıların göz bebeği olacağını belirterek, "Avrupa ve Arap ülkelerinden ilçemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var. İnşallah Havza 2019 yılında termal ve sağlık turizmi ile sanayi alanında yapılacak yatırımlar ile bölgenin parlayan yıldızı ve cazibe noktası olacak. 2019 yılının ilçemiz, Samsun'umuza, ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevlamdan dilerim." diye konuştu.

Toplantıda gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Denetim Komisyonu üyeliğine Seyit Ahmet Ünal, Asım Özen ve Necmiye Dilek seçildiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Termal, Havza, Güncel
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