Havza Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 aydır yapılamayan Havza Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Özdemir, Havza Belediyesi Meclis Salonunda sosyal mesafeli ve tedbirlere riayet edilerek yapılan toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyenin ilgili birimlerinin 24 esası ile çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Bu süreçte maske kullanımının ön planda olduğunu göz önünde bulundurarak, halkımıza ücretsiz maske dağıttık. Kira ve işgaliye ücreti alınmadı. Saydığım tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını hemşehrilerimizin sağlığı ve mağdur olmamaları için gerçekleştirdik. Büyük özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan tüm personelime teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Nisan 2021'e kadar görev yapacak encümen üyeleri ile meclis komisyonlarında görev alacak isimler için oylama gerçekleştirildi.

Encümen üyeliklerine Hayrettin Şahin ve Recep Akça, Belediye Meclis Katibi üyeliğine Hamza Akkurt getirildi.

Kesin Hesap ve Bütçe Komisyonu Sema Köse, Mahmut Gümüştekin, Ahmet Rafet Ergin, Kazım Yıldız ve Nurşen Güvendi, İmar Komisyonu Murat Sarp, Ahmet Altınkaynak, Ertan Özkan, Recep Akça ve Naci Karaoğlan'dan oluştu.

Toplantıda, gasilhane yanında bulunan alan ve Havza Belediyesine ait arazi, yer altı otoparkı yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

Özdemir, yapılacak otopark ile Havza'nın en önemli sorunlarından biri olan park yeri problemine çözüm sağlanacağını vurgulayarak, hayırlı olmasını diledi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Özdemir, faaliyet raporunun görüşülmesi için yerini Meclis Başkanvekili Hayrettin Şahin'e bıraktı.

Okunan faaliyet raporu, onaylandı.