Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

22.08.2022 15:52
Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Havza Belediyesi 2022 yılı çalışma planı kapsamında ilçe merkezinde yol yapımı devam ediyor.

Havza Belediyesi 2022 yılı çalışma planı kapsamında ilçe merkezinde yol yapımı devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından Memduhiye Mahallesinde devam eden mezarlık yolu yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Başkanı Özdemir, ilçenin her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederek; "İlçemiz gelişiyor ve genişliyor. Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizi her noktasını güzelleştirmenin gayretindeyiz. Bölge halkına ve Havzamıza hayırlı olsun."dedi.

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Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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