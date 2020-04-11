Havza Belediyesi görev başında - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Havza Belediyesi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.



Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle aralarında ekmek satışı yapan fırınların araçları denetlenerek genel hijyen kurları ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı denetledi. Yine Havza Belediyesi Temizlik İlleri Müdürlüğü tarafından genel temizlik çalışmaları devam ederken Veteriner Hizmetleri birimi tarafından sokağa çıkma yasağı süresinde sokak hayvanları için belirli noktalara mama, su ve ekmek bırakıldı.



Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Mehmetçik Meydanı'nda görev yapan polis memurları ile bir süre sohbet ederek genel durum hakkında bilgiler aldı. Başkan Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada halkın sokağa çıkma yasağı süresinde mağdur olmaması için çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini belirterek, "Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 24 saat esası üzerinden çalışmakta. Yine sokak hayvanlarımız için Veteriner Hizmetleri birimimiz tarafından ilçemizde belirli noktalara mama bırakıldı. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek" dedi.



Başkan fırınları denetledi



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede ekmek fırınlarını ziyaret ederek ekmek dağıtımı çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve fırınların ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından araçla ekmek satışı yapan fırınları denetleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın ekmek bulma noktasında sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Fırınlardan ekmek dağıtımı hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir iki gün boyunca halkımıza ekmeğin kesintisiz olarak ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Temel gıda maddesi olan ekmeğin halkımıza ulaşması konusunda göstermiş olduğunuz özverili çalışmalardan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Yarın da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerden bu konuda bize gelecek taleplere açığız" diye konuştu. - SAMSUN