Havza Belediyesinden deneme ekimi - Son Dakika

Havza Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile iki farklı ata tohumu toprakla buluşturuldu. Elde edilecek tohumluklar çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Havza Belediyesi ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde milli tarımı desteklemek amacı ile buğday tohumluğu artırma çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar kapsamında Karabük Mahallesi'nde Havza Belediyesine ait 6 dekarlık tarlada Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü personelinin katılımıyla karakılçık ve sünter cinsi yerli buğday tohumu olan iki farklı ata tohumunun deneme ekimi gerçekleştirildi.

Tarlada elde edilecek tohumluluklar Havza Belediyesine ait tarlalarda çoğaltılarak çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yerli ve milli tarımın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu iki cinsteki yerli tohumlarımızın verimleri oldukça yüksek ve kaliteli tohumlar. Karakılçık türü tohumluğumuzun ürünü bulgurluk olarak kullanılmakta ve lezzetli bir buğday türü. Sünter dediğimiz kırmızı ekmeklik buğdayımız da yine randımanı yüksek bir tohum. Amacımız bu yıl ekimini gerçekleştirdiğimiz bu tarladan elde edeceğimiz buğday tohumluklarını çoğaltmak. İnşallah önümüzdeki yıl ekim alanını daha fazla artırarak daha fazla tohum elde edeceğiz. Bölgemizdeki çiftçilerimizin kullanımına sunacağımız yerli ve milli tohumluklar ile ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini artırmayı hedeflemekteyiz. Yerli ve milli tarım ile çiftçimize vermiş oldukları desteklerinden ötürü Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Karabük Mahallesi Muhtarı Recep Akyol tarafından hazırlanan tarlada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediyesi Muhatrlıklar Müdürlüğü personeli, Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği Sorumlusu Muhammet Gür ve mahalle sakinleri tarafından Ata tohumlarının ekimi ve gübrelenmesi gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yürütülen çalışmanın kırsal kalkınmayı desteklemek adına önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördük. Özellikle yerli ve milli tarım ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortaklaşa bir çalışma içine girdik. Tespit ediğimiz iki farklı ata tohumunun ekimini yaptık. Bu tohumlukları çoğaltarak bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini artırmak amacı ile çiftçilerimize dağıtacağız. Bu şekilde tarıma önemli bir katkı yapmış olacağız." dedi.