Havza Belediyesi Ramazan etkinliği

Havza Belediyesi ile Havza Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında genç hafızlar ilgi gördü.

Havza Belediyesi ile Havza Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında genç hafızlar ilgi gördü.

Kevser Camisi önünde düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında Havza Merkez Yatılı Kur'an Kursunda eğitim alan hafızlık ve Kur'an kursu öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kur'an kursu öğrencileri ilahi, şiirler seslendirdi, Kur'an okudu.

Havza Müftüsü İlyas Akyazı, genç hafızlar adına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür etti.

Özdemir de güzel bir Kur'an gecesi yaşadıklarını dile getirerek, "İstedik ki bu gece gençlerimize bir fırsat verelim. Gördük ki genç hafızlarımız ve Kur'an kursu öğrencilerimiz kendilerini çok güzel yetiştirmiş. Kendilerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Özdemir, gecenin hazırlanmasında emeği geçen Havza Merkez Yatılı Kur'an Kursu Müdürü Kazım Seçgin'e öğrenciler adına çiçek verdi.

Programın sonunda, ilçe genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Ramazan ve infak" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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