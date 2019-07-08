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Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

1 saat önce

Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı, System.String[]
Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.
Sosyal denge sözleşmesinin yenilenmesi nedeni ile Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonunda imza töreni düzenlendi.
İmza törenine, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Büyük, BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve sendika üyeleri katıldı.
BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli imzalanan sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "Birlik ve beraberlik ile Havza Belediyesinde güzel ve hayırlı bir işe imza attık, Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sıra çalışanlardadır." dedi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise imkanlar dahilinde çalışanlara en iyi sosyal hakları sağlamanın çabası içinde olduklarını belirterek, "Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışanların motivasyonunu sağlamak için her zaman biz çalışanın ve alın teri dökenin ve görevini layıkıyla yapan herkesin yanındayız. Bu sözleşmenin belediyemize, sizlere ve ailelerinize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
İmza töreninin ardından Gayretli, Başkan Özdemir'e sözleşmelerin imzalandığı kalemi hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:57 Kaynak: AA
Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel
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