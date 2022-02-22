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Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika

Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

22.02.2022 10:28
Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi ile Havza Belediyesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi ile Havza Belediyesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Daha sonra özel bir tesiste istişare toplantısı düzenlendi.

Özdemir, göreve geldiği günden bu yana her zaman çalışandan yana olduğunu belirterek, "Çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösteren, hem işçi hem de memurlarımızı ilgilendiren birçok sözleşmeyi imzaladık. İnşallah imkanlarımız iyileştikçe çalışanlarımıza daha fazla destek olacağımız sözleşmelere önümüzdeki dönemlerde imza atacağız." dedi.

Gayretli de Özdemir'e teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gayretli, Özdemir'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

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Sebahattin Özdemir, Samsun, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika


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