Havza Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
1 saat önce
Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Havza
Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Havza Belediyesi Meclis Salonunda, belediye işçileri için 2 yıllık süreyle toplu iş sözleşmesinin imzalanması için tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Murat İkiz
, burada yaptığı konuşmada, söz verdikleri gibi çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
İşçilere enflasyonun üzerinde zam verildiğini dile getiren İkiz, "İşçi kardeşlerimize hem birinci hem de ikinci yıl yüzde 20 zam yaptık. Havza Belediyesi, sizlerin sayesinde her zaman adından söz ettiren bir ilçe oldu. Başarı ekip işidir. Yeni sözleşmemiz işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.
Hizmet-İş Sendikası Samsun
Şube Başkanı Ziya Uzun da İkiz'e işçileri zora sokmayacak ve enflasyonun altında kalmayacak bir sözleşmeye imza attığı için teşekkür ederek, "Havza Belediyesinde enflasyonu etkisiz hale getirdik. Günün şartlarına göre oldukça başarılı bir sözleşmeye imza attık. İşçi arkadaşlarımız adına iyi bir sözleşme oldu. Bizlerin taleplerini karşılayan Belediye Başkanımız Murat İkiz ve komisyon üyelerine teşekkür ederim. Eminim ki işçi arkadaşlarımız da aldıkları bu zammın hakkını emekleriyle ödeyecektir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından İkiz ve Uzun, toplu iş sözleşmesini imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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