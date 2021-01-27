Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

27.01.2021 10:59
Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu 18 işçiyi kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında imzalandı.

Sözleşme kapsamında işçilerin yevmiyelerine yüzde 15, sosyal haklarda ise yüzde 10 zam yapılacak.

Özdemir, söz verdikleri gibi çalışanlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "İşçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık. Havza Belediyesinin yürüttüğü hizmetlerde işçi kardeşlerimizin emekleri büyük. Başarı ekip işidir. Tüm imkanlarımız ile çalışanlarımızın yanındayız. Yeni sözleşmemiz işçilerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Uzun da Özdemir'e enflasyon oranının altında kalmayan bir sözleşmeye imza attığı için teşekkür ederek, "Günün şartlarına göre başarılı bir sözleşmeye imza attık. İşçi arkadaşlarımızı adına iyi bir sözleşme oldu. İşçi arkadaşlar adına bizlerin taleplerini karşılayan Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir ve komisyon üyelerine teşekkür ederim. Eminim ki işçi arkadaşlarımız da aldıkları bu zammın hakkını emekleri ile ödeyecektir." diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası, Sebahattin Özdemir, Enflasyon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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