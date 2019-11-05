Son Dakika Haberleri: Havza Belediyesinden esnafa çöp poşeti
Son Dakika Güncel Havza Belediyesinden esnafa çöp poşeti

Havza Belediyesinden esnafa çöp poşeti

8 saat önce

Samsun Havza Belediyesi ekiplerince salı günleri kurulan pırtı ve giyim pazarından esnafa çöp poşeti dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesinden esnafa çöp poşeti, System.String[]

Samsun Havza Belediyesi ekiplerince salı günleri kurulan pırtı ve giyim pazarından esnafa çöp poşeti dağıtımı gerçekleştirildi.


Havza Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından salı günleri kurulan pırtı ve giyim pazarında esnafa çöp poşeti dağıtımı gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğünün destekleri ile gerçekleştirilen poşet dağıtımı kapsamında belediye ekipleri vatandaşlara bir takım uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda özellikle pazarın dağılmasının ardından Pazar alanında biriken ambalaj atıklarının rüzgar ile dağıldığı ve daha fazla alanı kirlettiği belirtilerek pazar esnafının bu konuda hassasiyet göstermeleri istendi.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, hedeflerinin daha temiz pazar yerleri ve Havza olduğunu belirterek, "Havza bizim evimiz. Evimizi temiz tutmakta bizim elimizde. Her hafta Salı kurulan pazarın ardından burada bir sürü kalıntı oluyor. Pazara gelen pazar esnafımız burayı temiz bulmak istiyor haliyle. Giderken temiz bırakma alışkanlığını da kazanmamız gerekiyor. Kirletmezsek temizlemeye gerekte kalmayacaktır. Çalışmalarımıza destek olan pazarcı esnafımıza ve halkımıza teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Zabıta, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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