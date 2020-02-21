Havza Belediyesinden "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza Belediyesinden 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap' etkinliğine destek - Son Dakika

Havza Belediyesinden "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek

6 saat önce

Havza Belediyesi, Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek verdi.

Havza Belediyesinden

Havza Belediyesi, Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek verdi.

Kampanya kapsamında belediye personelinin desteğiyle toplanan kitaplar, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi.

Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Samsun Okuma Vakti Projesi'nin Havza'da bugüne kadar başarıyla uygulandığını söyledi.

İlçede kitap okuma alışkanlığında ciddi manada yükseliş gerçekleştiğini anlatan Sağlam, "Şimdi de Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi oluşturmak adına kitap toplama kampanyası başladı. Kampanya hedefimiz 1 milyon kitap. Toplanan kitaplar ile il merkezimizde Samsun Okuma Vakti Kütüphanesinin yanı sıra ilçelerde 100 gezici kütüphane oluşturulacak." dedi.

Özdemir de kitap okumanın yaşam içinde kazanılması gereken en önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Kitap okumanın çocuklara hatta yetişkinlere kazandırdığı faydalar saymakla bitmez. Bu alışkanlık ne kadar erken kazanılırsa kalıcılığı da o kadar fazla olacaktır. Kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını kazandırmak için önemli projeleri hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Bağışladıkları kitaplardan ötürü tüm personelimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atakan Kayalar'ın "Gaipten sesler duyuyorum" dediği video büyük yankı uyandırdı
Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna bir garip cevap Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik Eski kulüp başkanı, aracının içerisinde başına ateş ederek intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:21:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza Belediyesinden "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]