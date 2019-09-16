Son Dakika Haberleri: Havza Belediyesinden okul bahçelerine bakım
Son Dakika Güncel Haber

Havza Belediyesinden okul bahçelerine bakım

1 saat önce

Havza Belediyesi tarafından okul bahçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Havza Belediyesinden okul bahçelerine bakım, System.String[]

Havza Belediyesi tarafından okul bahçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Havza Fen Lisesi bahçesinde bozulan zemin kaplama çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak eğitim ve öğretime her türlü desteği verme gayretindeyiz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Belediye olarak onların geleceği için çalışıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülkemizin geleceğini emin ellere teslim etmek amacıyla belediye olarak desteklerimizi sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Son Dakika: Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:25:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza Belediyesinden okul bahçelerine bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]