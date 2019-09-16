Havza Belediyesinden okul bahçelerine bakım

Havza Belediyesi tarafından okul bahçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Havza Fen Lisesi bahçesinde bozulan zemin kaplama çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak eğitim ve öğretime her türlü desteği verme gayretindeyiz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Belediye olarak onların geleceği için çalışıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülkemizin geleceğini emin ellere teslim etmek amacıyla belediye olarak desteklerimizi sürdürüyoruz ve bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.