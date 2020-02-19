Havza Belediyesinden toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza Belediyesinden toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Havza Belediyesinden toplu iş sözleşmesi

7 saat önce

Havza Belediyesi ve ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri (TOLEYİS) Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediyesinden toplu iş sözleşmesi, System.String[]

Havza Belediyesi ve ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri (TOLEYİS) Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Havza Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza töreninde Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş.'ye ait kaplıca tesislerinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri varılan anlaşma gereği 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir termal turizmin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Bu sektörde hizmet veren ve belediyemizin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş.'ye ait kaplıca tesislerinde çalışanlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticesinde karşılıklı anlayış içerisinde anlaşmaya vardık. Belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları kardeşlerimiz için kullandık. Eminim ki kardeşlerimizde bunun karşılığını emekleri ile fazlası ile verecekler. İnşallah ilçemiz turizmine hizmet eden kardeşlerimize şartlarımızın el verdiğince iyi bir sözleşmeye imza atıyoruz. İlçemize, işçilerimize ve sendikamıza hayırlı olsun" dedi.


TOLEYİS Karadeniz Bölge Temsilcisi Şaban Demirci ise yapılan sözleşmeden ötürü her iki tarafından memnun olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanı ve şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılayacak ve işveren tarafında onayladığı güzel bir anlaşma oldu. Toplu iş sözleşmemiz taraflarına hayırlı olsun" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şirket yetkilileri ve TOLEYİS Karadeniz Bölge Temsilcisi Şaban Demirci tarafından zam oranı ve diğer sosyal hakları kapsayan bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. - SAMSUN

Termal, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:08:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza Belediyesinden toplu iş sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]