Havza Belediyesine Amasya Şeker'den yerli ve milli Borel desteği - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ve Başkan Yardımcısı Ahmet Özarslan ile birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyarette etti. Saatcı, Havza Belediyesine borla üretilen Borel el dezenfektanı hediye etti.



Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, Özdemir'e fabrikanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Saatcı, Amasya Şeker Fabrikasının korona virüs salgınının başlaması ile birlikte yeniden alkol üretimine başlandığını belirterek, "Bu mücadelede kendimiz geri çekmemiz mümkün değildi. Hiçbir kar gözetmeden alkol üretimine geçtik. Bu gün geldiğimiz noktada her şeyi ile yerli olan alkol fabrikamızın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile satışa sunularak seri üretime geçen yine yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesi olan etil alkol ihtiyacını en yüksek miktarda karşılıyor olması bizler için gurur vericidir" dedi.



Saatcı korona virüs salgını ile mücadele konusunda belediyelerinde ciddi mücadeleler verdiğini ifade ederek, "Bizler de yerli ve milli Borel ile sizlerin mücadelesine katkı sunmak istedik. Bu anlamda Amasya Şeker Fabrikası ekim alında yer alan belediyelerimize naçizane katkılarımız olacak. İnşallah Şeker Bayramına yakında sizlere ikinci bir kez daha destek olmanın gayreti içerisindeyiz. Ülkemize, yöremize, çiftçimize katma değer sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



Bir süre Borel el dezenfektanını inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Amasya Şeker'in kurulduğu günden bu yana ülke ve bölgeye önemli katkılar sağladığını belirterek, "Başkanım ve ekibini korona virüs salgını ile mücadele kapsamında en çok ihtiyaç duyulacak etil alkol üretimine başlama kararları ve bu kararlarını başarı ile uygulamalarından ötürü tebrik ediyorum. Bölgemizde üretilen yerli bir ürünün yine yerli ve milli olan Borel'de kullanılması bizler içinde çok önemli bir gurur kaynağı. Ayrıca Sayın Saatcı'ya vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda Saatcı, beraberinde getirdikleri dezenfektanları Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etti. - SAMSUN