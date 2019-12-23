Havza Belediyesinin acı günü - Son Dakika

Geçirdiği rahatsızlık sonuçu vefat eden Havza Belediyesi Araçlar Şefi Erdal Akan toprağa verildi.

Üç gün önce görevi başında rahatsızlanan ve Havza Devlet Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Akan, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün gece yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Akan için evinin önünde helallik alınmasının ardından 19 yıldır çalıştığı Havza Belediyesi önünde tören düzenledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Akan'ın genç yaşta aralarından ayrılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Kısa süre de olsa birlikte çalışma imkanı bulduğum, uzun yıllardır arkadaşlığımız olan mesai arkadaşımız, bir kardeşimiz olan Erdal Akan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Havza Belediyesindeki mesai arkadaşları olarak bizler hakkımızı helal ediyor ve kederli Akan ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından belediye personelinden helallik alınarak Akan için dua edildi.

Akan, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Akan'ın yakınları, Kaymakam Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ile Akan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.