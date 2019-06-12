Son Dakika Haberleri: Havza'da 100. Yıl Müze Sergi Tır ilgi gördü
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Havza'da 100. Yıl Müze Sergi Tır ilgi gördü

5 saat önce

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 100. Yıl Müze Sergi Tır Havza'da ziyarete açıldı.

Havza'da 100. Yıl Müze Sergi Tır ilgi gördü, System.String[]
Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 100. Yıl Müze Sergi Tır Havza'da ziyarete açıldı.
"Milli Mücadele'mizin 100. Yılında Cumhuriyet Tırı Yollarda" sloganı Türkiye turuna çıkan tır, ADD Havza Şubesi girişmeleri ile ilçeye geldi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan tırı çok sayıda kişi ziyaret etti.
ADD Havza Şubesi Başkanı Hayriye Sevda Kurtiş, kamu yararına çalışan dernekler statüsündeki ADD'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılında, o büyük coşkuyu yeniden yaşatmak amacıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirdiğini belirtti.
Kurtiş, "İçinde Atatürk, Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili sergilerin, orijinal objelerin yer aldığı tırımıza vatandaşlarımızın ilgisi çok güzeldi. Milli Mücadele'nin 100. yılında Milli Mücadele'nin başladığı Havza'da bu anlamlı etkinliği düzenlemek bizler için ayrı bir onur." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:04 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Havza, Güncel
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