Havza'da 15 Temmuz programı düzenlendi

Havza Anadolu Lisesinde 15 Temmuz ile ilgili program ile fotoğraf sergisi düzenlendi.

25 Mayıs Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aplaslan Bostancı, İlçe Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Cafer Uzun, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Hilmi Alparslan, programda yaptığı konuşmada, "Ülkemizde yaşanan hain kalkışma sonucu birçok vatan evladı demokrasi ve milli birlik destanı yazarak ya şehit ya gazi oldular. Öğrencilerimize bu destanı hatırlatmak ve hafızalarına kazımak amacıyla okul içinde etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize milli birlik bilincini oluşturmak için düzenlediğimiz programımıza katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Program sonunda, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra okul içinde hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi.