Havza'da 1568 öğrenci YKS'ye girecek - Son Dakika

Havza'da 1568 öğrenci YKS'ye girecek

Havza'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 1568 adayın katılacağını bildirildi.

Havza'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 1568 adayın katılacağını bildirildi.

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27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından ilçedeki 6 okul binasındaki 90 salon dezenfekte edildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında okulun tüm bölümleri dezenfekte edildi, okul bahçelerine atık eldiven ve maske kutuları yerleştirildi.

ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Asan, hafta sonu 3 oturum olarak uygulanacak 2020 YKS için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

YKS'nin her oturumunda adaylara sınav binası girişinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirten Asan, isteyenlerin kendilerinin de dezenfektan veya kolonya getirebileceğini dile getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektan verileceğine işaret eden Asan, şunları kaydetti:

"Adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzeni sosyal mesafe gözetilerek oluşturulacak. Adaylar sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini mutlaka getirmeliler. Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak."

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne varsa yapmaktayız. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. Yine ilçe merkezimizde öğrenci danışma merkezimiz hizmet sunacak." dedi.

ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, 2020 YKS'ye ilçede 1568 aday girecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 1568 öğrenci YKS'ye girecek - Son Dakika

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