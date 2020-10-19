Havza'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Havza'da tören düzenlendi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ve beraberindeki muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Törende konuşan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar muhtarlık müessesinin köklü bir geçmişi olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından muhtarlar ilçe mezarlığını ziyaret ederek burada şehitler için dua ettiler.

Buradaki törene AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Kadir Özkurt, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Saffet Ergin, Muharip Gaziler Havza Temsilcisi Harun Saat, Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Zeki Kurt ve muhtarlar katıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ve muhtarlar Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Çavdar ve Turguter muhtarlar adına Kaymakam Yılmaz'a çiçek takdim etti.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da muhtarlığın çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu vesile ile sizlerin aracılığı ile halkımızın pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik konularında dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Tedbirlere uyduğumuz süreler bize hastalığın önüne geçebildiğimizi göstermekte." diye konuştu.

Muhtarlar programın son bölümünde ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette, muhtarlar Belediye Başkanı Özdemir'e çiçek takdim etti.

Özdemir, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğuna değinerek, "Muhtarlarımız bizlerin en yakın mesai arkadaşlarımız. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız." ifadelerini kullandı.