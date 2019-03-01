Havza'da 2019 Yılı Toplantı ve Yürüyüş Güzergahı Belirlendi

Havza ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahı belirlendi.

Havza ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahı belirlendi.



Havza Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği, düzenlemede halkın günlük ihtiyaçlarının aksaklığa uğramamasının esas alındığı belirtildi.



Mehmetçik Meydanı'ndan başlayarak Şehit Hasan Aktar Caddesi'nin Ofisler Kavşağı'na kadarki bölümünün yürüyüş güzergahı olmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, toplantı yerinin de Mehmetçik Meydanı olacağı ifade edildi.



Alternatif yürüyüş güzergahının ise Kazımpaşa Caddesi'nden başlayarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokağı boyunca Ofisler Kavşağı'na kadarki bölümü, alternatif toplantı ve miting alanının da TCDD Havza Gar Şefliği yanı olacağı kaydedildi.



Açıklamada, Havza Belediyesi sınırları içerisinde ve sorumluluk bölgesinde bulunan afiş ve pankart asılabilecek yerlerin de Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı yanında, Kazımpaşa Caddesi Mehmetçik Meydanı'nda bulunan billboardlar, Kazımpaşa Caddesi Demiryolu hemzemin geçidinden itibaren Türk Hava Kurumu Kavşağı'na kadar olan cadde, Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi'nden Ofisler Kavşağı'na kadar olan cadde ve Kazımpaşa Caddesi Şehit Kaşif Aslan Sokak girişinden Ofisler Kavşağı'na kadar olan sokak şeklinde belirlendiği aktarıldı.

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