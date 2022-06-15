Havza'da 2022-YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Havza'da YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi, sınav süresi ve sınav sonrası alınacak tedbirler değerlendirildi.

Nayman, sınavla ilgili gerekli her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Adaylarımız sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri önemli bir husus. Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımız saatinden önce sınav binalarında olsun. Bütün yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Gerek belediyemiz, gerekse diğer tüm kurumlarımız sınav için tedbirlerini aldı. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

Toplantıya ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Nüfus Müdür Vekili Mehmet Cürmen ve Havza Meslek Yüksekokulu Özel Kalemi Ayşin Gül katıldı.

ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçede 2022-YKS'ye üç oturumda 9 binada 988'i erkek, 924'ü kız olmak üzere 1912 öğrenci girecek.