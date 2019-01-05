Son Dakika Haberleri: Havza'da 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı Yapıldı

Havza'da 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı Yapıldı

38 dakika önce

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

Havza'da 2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı Yapıldı, System.String[]
Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çalıştayın açılışında, yeni neslin daha donanımlı şekilde eğitime başladığını söyledi.

Dünyanın hızlı şekilde gelişip değiştiğini, bununla birlikte teknolojinin de ilerlediğini anlatan Sağlam, "Yeni nesil de bu oranda daha donanımlı. Hayatının başında bizlere göre önde olan bir nesli yetiştirmek ile mükellefiz. Bu yüzden kendimizi hızlı şekilde yenilemeli ve geliştirmeliyiz. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temelinde insan var. İnsanı yetiştiren insanı, yani öğretmeni bu işin dışında tutamayız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Değer de çalıştaydan çıkacak sonuçların Samsun'da değerlendirileceğini belirterek, "2023 Eğitim Vizyonu, uygulandıkça gelişecek ve değişime açık bir sistem. 2023 Eğitim Vizyonu, sizlerin değerli görüşleriniz ile şekillenecek." ifadesini kullandı.

Daha sonra Sazak ve Değer'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Sezek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 150 idareci ve öğretmen ile sivil toplum temsilcilerinin katıldığı çalıştay gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu doğrultusunda katılımcılar, oluşturulan çalışma grupları ile veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme konularında sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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