Havza'da 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz kutlama - Son Dakika

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan doğumlu öğrencilere sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden 15 öğrenci, evlerinde ziyaret edilerek doğum günü pastaları ve hediyeleri verildi.

Sağlam, koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilere biraz da olsun moral olması amacıyla çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu yıl bayram alanlarının ve meydanlarının boyunu bükük kaldı. Biliyoruz öğrencilerimiz de çok üzüldü. Biz de elimizden geldiği kadar okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle evlerinde öğrencilerimizi gerek ziyaret ederek gerekse arayarak yanında olduğumuzu göstermek için çaba harcıyoruz." dedi.

Ziyaretler kapsamında 7-15 yaş arası 23 Nisan doğumlu 15 öğrenci evlerinde ziyaret edildi.