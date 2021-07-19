Havza'da 230 gram ekmek 2 liradan satılacak - Son Dakika

Havza ilçesinde 230 gram ekme, 2 liradan satılacak.

Havza'da 2020 yılından bu yana 1,50 liradan satılan 200 gram ekmek, yapılan tarife değişikliğiyle 230 gramı 2 lira olarak satılmaya başlandı.

Havza Bayii Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan ve 25 Mayıs Cumartesi'nden bu yana geçerli olan yeni fiyat tarifesi, fırınlara asıldı.

Fırıncılar, un, elektrik ve maya gibi temel girdi maliyetlerine gelen zamların ardından ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu savundu.