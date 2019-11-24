Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunudu. İstiklal Marşı'nın okunması ile program sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve öğretmenler katıldı.

İlçede Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ilçede yaşayan en yaşlı emekli öğretmen Sabri Oğuz'u (88), ziyaret etti.

Sağlam, Köy Enstitülerinin son mezunlarından Sabri Oğuz'u evinde ziyaret ettiklerini belirterek, "İnşallah sırası ile mesleğimizin emektarları, üstatlarımız, değerli büyüklerimiz ve rehberlerimiz olan emekli öğretmenleri ziyaret edeceğiz. Gerçi emekli diyoruz ama bir emekli hiçbir zaman emekli olmaz. Hayatının her döneminde çevresindekilere gerek duruşu gerekse yaşantısı ile öğretmeye devam eder. Bizim onlardan daha çok öğreneceğimiz şeyler var. Değerli öğretmenimizin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Emekli öğretmen Oğuz, çok zor zamanlarda görev yaptıklarına işaret ederek, "Şimdi hem teknoloji hem de imkanlar çok güzel. Öğretmenlik sevilmeden yapılacak bir iş değil. Çünkü öğretmenlik fedakarlık ister, emek ister. Öğretmen sadece öğrencinin değil, tüm toplumun öğretmenidir. Birçok öğrenci yetiştirdim. Hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Emekli olduktan sonra esnaflık yaptım, siyaset yaptım ama hiç birinden öğretmenlikten aldığım zevki alamadım. Hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.