Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Ardından Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunul???????du. İstiklal Marşı'nın okunması ile buradaki program sona erdi.

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında program, daha sonra Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, öğretmenliğin insanlığın var olduğu günden bu yana en ulvi meslek olduğunu vurgulayarak, "İnsan yaşamının her döneminde öğretmenlere ihtiyaç duyulmakta. Öğretmenler kılavuzdur, sabır ve fedakarlıktır. Fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım. Bu vesileyle şehit ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.

Programda müzik gösterisi, şiirlerin okunması, slayt gösterimi ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Programın son bölümünde Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Sağlam tarafından Öğretmenler Günü ve şehit cenazesi nedeniyle ertelenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmelere ödülleri verildi.

Programda ayrıca emekliye ayrılan öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına şeref belgeleri sunuldu.