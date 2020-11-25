Havza'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü standı - Son Dakika

Havza'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle stant açılarak bilgilendirme yapıldı.

Havza Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi Amirliği ve Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kevser Parkı'nda stant açılarak kadınlara yönelik bilgilendirme ve Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı.

Görevliler, KADES'in akıllı telefonlara kurulması, kayıt oluşturulması, kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Standı ziyaret eden Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu ve Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, kadına karşı şiddet sorununun cezai ve idari takiple tek taraflı çözülemeyeceğini belirterek, "Şiddete karşı eğitimi daha küçük yaşta çocuklarımıza vermeliyiz ve bu bilinç ile çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Bizim inancımız kadına saygıyı emreder. Öyle ki, 'Cennet annelerin ayaklarının altındır' diyecek kadar değer verir. Bugün geldiğimiz noktada kadına karşı şiddet haberi olmayan bir gün yok. Bizler bu işin peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Kadına el kaldıran kim olursa olsun kınıyoruz ve bu sorunun bir an evvel nihayete ermesini diliyorum." dedi.