Son Dakika Haberleri: Havza'da 3. Kademe Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Havza'da 3. Kademe Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

1 saat önce

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine üçüncü kademe sportif yetenek taraması yapıldı.

Havza'da 3. Kademe Sportif Yetenek Taraması Yapıldı, System.String[]
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine üçüncü kademe sportif yetenek taraması yapıldı.

Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında birinci kademe sportif yetenek taramasına tabi tutulan ve sportif yeteneği tespit edilen Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçelerinde eğitim gören 80 dördüncü sınıf öğrencisine yönelik üçüncü kademe tarama gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğinin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Yapılacak testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek. Yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:33 Kaynak: AA

Kavak, Türkiye, Havza, Güncel
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