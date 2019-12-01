Son Dakika Haberleri: Havza'da 5 yıllık kalkınma planı anket çalışması tamam
Son Dakika Güncel Havza'da 5 yıllık kalkınma planı anket çalışması tamam - Son Dakika

Havza'da 5 yıllık kalkınma planı anket çalışması tamam

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı ve Havza Yerel Eylem Gurubu (YEG) Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından 5 yıllık kalkınma planının oluşturulması için başlatılan anket çalışmasının tamamladığını açıkladı.

Havza'da 5 yıllık kalkınma planı anket çalışması tamam, System.String[]

Havza Belediye Başkanı ve Havza Yerel Eylem Gurubu (YEG) Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından 5 yıllık kalkınma planının oluşturulması için başlatılan anket çalışmasının tamamladığını açıkladı.


Özdemir; "Yapmış olduğumuz anket çalışması ile hazırlanacak 5 yıllık kalkınma planı için önemli bir kaynak teşkil edecek" dedi.


Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir'in de katıldığı saha çalışmaları kapsamında toplam 500 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapıldı. Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir Havza YEG'in Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye'de, 12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliği ile yürütülen, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında kurulduğunu belirterek; "Yapmış olduğumuz anket çalışması ile hazırlanacak 5 yıllık kalkınma planı için önemli bir kaynak teşkil edecek. Bu sonuçlara yerel strateji analizi yaparak planları geliştireceğiz" dedi.


Başkan Özdemir yapılan anket çalışması ile toplumun sosyoekonomik haritasının çıkarılması ile ellerinde önemli bir veri kaynağı oluşacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Türkiye, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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