Havza'da 6. Samsun Tarım Fuarı hazırlıkları kapsamında toplantı düzenlendi - Son Dakika

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı için Havza'da toplantı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında düzenlenen toplantıda, 15-19 Eylül tarihlerinde geçekleşecek ve onur konuğu Havza olacak 6. Samsun Tarım Fuarı'nda yapılacak tanıtım çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantıda, tanıtımı yapılacak tarımsal ürünler, düzenlenecek etkinlik ve paneller, kırsal mahallelerdeki çiftçilerin fuara ulaşımının sağlanması, standın bayrak ve diğer baskılı materyallerle zenginleştirilmesi gibi konularda karar alındı, kurum ile kuruluşlar arasındaki görev dağılımı için görüş alışverişi yapıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, TÜYAP yetkilileri ile bir araya gelerek genel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

İlçeyi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanacaklarını belirten Özdemir, "Bunun için de belirli aralıklarla bir araya gelip yol haritası çıkararak çalışmamız lazım. İlçemizin tanımı için tüm kurumlarımız özveri ile çalışmalara katılacak. İnşallah Havza'mızı en iyi şekilde tanıtıp temsil edeceğiz." dedi.

Toplantıya Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eyüp Yayla, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Akekin, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş ve TÜYAP Samsun Proje Satış Yöneticisi Tuğrul Kurbanoğlu katıldı.