Havza'da 9 milyonluk iki yatırım için imzalar atıldı

Samsunun Havza ilçesinde Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 9 milyon liralık iki yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve yatırımcılar Kardeneye Mühendislik sahibi Oğuzhan Memiş ile Emre Güner arasında atılan imzalarla iki firmaya toplam 11 bin 112 metrekarelik arsa tahsis edildi.

Kaymakam Yılmaz, OSB'ye talebin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Bizim için tahsis yapmaktan önemlisi yatırımını bir an evvel hayata geçirecek ve istihdam sağlayacak yatırımcılar yer tahsisi yapmak." dedi.

Özdemir ise Havza OSB'nin sanayicilere nakliye açısından çok büyük avantajlar sunduğuna dikkati çekerek, "OSB'miz konumu ve içerisinden geçen demir yolu ile yatırımcılar için önemli avantajlar sağlamakta. Bu imkanların daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu ortamda yatırım kararı alan firmalarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar da firma sahiplerini tebrik ederek "Bu iki firmamız ilçemizde 9 milyon liralık yatırım yapacaklar ve ilk etapta toplam 61 kişi istihdam sağlayacaklar. Her iki firmamızda bir yıl içerisinde yatırımlarını tamamlayarak iş başı yapacaklar." açıklamasında bulundu.

Yatırımcı Oğuzhan Memiş çelik konstrüksiyon konteyner imalatı yapacak fabrikada ilk etapta 36 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Burada 6 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlamaktayız. Amacımız bir yıl içinde üretime geçmek." dedi.

Yatırımcı Emre Güner de elektrik panosu ve elektrik direği imalatı yapacaklarını ifade ederek, "Biz de 3 milyon liralık bir yatırım ile 25 kişi istihdam etmek amacındayız. Bu sayı ilerleyen zaman içerisinde artacak. Havza OSB'yi tercih etme sebebimiz nakliye imkanlarının bizler için avantajlı olması." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflarca gerekli imzalar atıldı.