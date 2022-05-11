Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi

11.05.2022 14:27
Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi

Havza'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü muhtarlara yangın eğitimi verildi.

Havza'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü muhtarlara yangın eğitimi verildi.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Atölyesinde gerçekleştirilen eğitimde, AFAD gönüllüsü olan 20 muhtara AFAD görevlilerinin de katılımı ile internet üzerinden yangın eğitimi verildi ve gönüllü muhtarların AFAD kayıtları yapıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt yaşanacak bir afet için her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Olası bir afet halinde kaybı en aza indirmek bizlerin elinde. Bunun için de gönüllülerimizin en iyi şekilde eğitilmesi önem taşıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı Bozdoğan MYO'da yangın ve acil afet tatbikatı yapıldı KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI KAYALIKLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞ, 5 KİLOMETRE TAŞINDI

Bilişim, Yangın, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Ümit Özdağ, suç duyurusu hakkında ilk kez konuştu: Türk milletinin vicdanında çoktan mahkum oldunuz
19:25 Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:48 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 19:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement