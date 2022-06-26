Havza'da "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi

26.06.2022 17:58
Havza'da "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı", Havza, Kavak, Asarcık, Vezirköprü ve Ladik mahalle başkanlarının katılımıyla Havza'da gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı", Havza, Kavak, Asarcık, Vezirköprü ve Ladik mahalle başkanlarının katılımıyla Havza'da gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2001 yılından bu yana AK Parti teşkilatının içinde olduğunu belirterek, "Gördüğüm manzaradan ötürü gururlu ve mutluyum. İnşallah 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz ve bu teşkilat ile hedefimize ulaşacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katılımcılara teşekkür ederek, "2023 hedefimize ulaşmak için en iyi şekilde çalışmaktayız. Bu eğitimin hedefimize ulaşmak için çok önemli." ifadesini kullandı.

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstündağ ise eğitimin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından eğitim programda AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya tarafından "Teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı", Hikmet Genç tarafından "Siyasal iletişim ve yeni medya", Çağatay Yetik tarafından "Kişisel gelişim etkili iletişim", Şaban Kızıldağ tarafından da "Motivasyon" konulu sunum gerçekleştirildi.

Program sonrası Özdemir tarafından konuşmacılara semaver hediye edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da 'AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı' düzenlendi - Son Dakika

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