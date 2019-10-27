Havza'da amatör spor kulübüne destek

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının amatör spor kulüplerine destekleri kapsamında Havza Belediyespor Kulübü'ne malzeme desteği yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen spor malzemeleri Gençlik ve Spor Havza İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından kulüp futbolcularına teslim edildi.

İlçe stadından Havza Belediyespor ve 19 Mayıs Belediyespor maçı öncesi gerçekleşen malzeme tesliminde Havza Belediyespor Kulübü Başkanı Aziz Pekşen destekten ötürü teşekkür ederek, "Amacımız takımımızı yeniden bölgesel amatör lige çıkarmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Başta Bakanlığımız olmak üzere desteklerinden ve malzemelerin bizlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Uzun ise amatör spor kulüplerinin çok önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiğini belirterek, "Sporcularımızın çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerimize desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile malzemelerin bizlere ulaşmasında büyük emekleri olan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkür eder Havza Belediyespor'a başarılar dilerim." diye konuştu,

Konuşmaların ardından çanta, eşofman, forma ve yağmurluktan oluşan spor malzemeleri Havza Belediyespor'lu futbolculara dağıtıldı.