Son Dakika Haberleri: Havza'da amatör spor kulübüne destek
Son Dakika Güncel Havza'da amatör spor kulübüne destek

Havza'da amatör spor kulübüne destek

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının amatör spor kulüplerine destekleri kapsamında Havza Belediyespor Kulübü'ne malzeme desteği yapıldı.

Havza'da amatör spor kulübüne destek, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının amatör spor kulüplerine destekleri kapsamında Havza Belediyespor Kulübü'ne malzeme desteği yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönderilen spor malzemeleri Gençlik ve Spor Havza İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından kulüp futbolcularına teslim edildi.

İlçe stadından Havza Belediyespor ve 19 Mayıs Belediyespor maçı öncesi gerçekleşen malzeme tesliminde Havza Belediyespor Kulübü Başkanı Aziz Pekşen destekten ötürü teşekkür ederek, "Amacımız takımımızı yeniden bölgesel amatör lige çıkarmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Başta Bakanlığımız olmak üzere desteklerinden ve malzemelerin bizlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Uzun ise amatör spor kulüplerinin çok önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiğini belirterek, "Sporcularımızın çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerimize desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile malzemelerin bizlere ulaşmasında büyük emekleri olan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'na teşekkür eder Havza Belediyespor'a başarılar dilerim." diye konuştu,

Konuşmaların ardından çanta, eşofman, forma ve yağmurluktan oluşan spor malzemeleri Havza Belediyespor'lu futbolculara dağıtıldı.

Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lewandowski'nin rekor kırdığı maçta Bayern Münih rahat kazandı
Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Cemaati şaşırtan gelenek! Bu camide imamlar 944 yıldır hutbeye kılıçla çıkıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da amatör spor kulübüne destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]