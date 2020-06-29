Havza'da asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Havza'da asfalt çalışması başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğiyle, Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi'ni kapsayan 2 bin metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliğiyle, Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi'ni kapsayan 2 bin metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Havza Belediyesi Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sıcak asfalt yapılması planlanan yolun Yenimescit Mahallesi'ndeki kısmında yol alt yapı çalışmalarına başladı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Havza Şube Müdürü Deniz Kayan da incelemede hazır bulundu.

Başkan Özdemir, "Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi ilçemiz için önemli iki cadde. Bu iki caddemiz yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda ve halkımızın yoğunluklu olarak kullandığı bir yol. Zaman içinde yapılan doğal gaz ve diğer çalışmalar nedeni ile bozulan yolu Samsun Büyükşehir Belediyemizin işbirliği ile yeniliyoruz. Birlikte hayır vardır. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ve koordineli çalışmamız sayesinde 2 bin metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmamızı kısa sürede tamamlamak. Amacımız halkımıza kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havza'da asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:03:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza'da asfalt çalışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]