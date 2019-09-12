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Havza'da Aşure Günü etkinliği

1 saat önce

Havza ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü düzenlendi.

Havza'da Aşure Günü etkinliği, System.String[]

Havza ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü düzenlendi.

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi tarafından inşaatı devam eden cemevinde Aşure Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, burada yaptığı konuşmada, bir daha Kerbelalar yaşanmaması, o günden ders çıkarılması dileğinde bulundu.

Birlik ve bütünlüğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Zeybek, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tutmuş olduğunuz oruçlar kabul olsun. İnşallah bir dahaki yıl fiziki olarak tamamen bitmiş cemevimizde bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da aşurenin İslam aleminde ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Bugün Havza bunu başarmış bir ilçemiz. Burada toplumun her kesiminden insan yan yana, omuz omuza. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk ozanları tarafından deyişler okundu, Alevi dedesi Satılmış Aykut tarafından dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa CHP İlçe Başkanı Ertaş Çoban, MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, eski Belediye Başkanı Murat İkiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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