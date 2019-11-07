Havza'da Atatürk Evi'ne yoğun ilgi
7 saat önce
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Havza'da Atatürk Evi Müzesi'ne ziyaretler yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Havza'da Atatürk Evi Müzesi'ne ziyaretler yoğunlaştı.
Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğrencilere, müze görevlileri tarafından Atatürk'ün Havza'da yaptığı çalışmalar, ilçenin Cumhuriyet tarihindeki yeri ve önemi hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler, Atatürk'ün Havza'da kaldığı süre içinde kullandığı çalışma odasında bulunan balmumu heykelini yakından inceledi.
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