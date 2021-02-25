Havza'da atletizm ilçe seçmeleri yapıldı - Son Dakika

Havza'da atletizm ilçe seçmeleri yapıldı

25.02.2021 15:07
Havza'da atletizm ilçe seçmeleri yapıldı, System.String[]

Havza'da, Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği yarışmaları için ilçe seçmesi yapıldı.

Havza'da, Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği yarışmaları için ilçe seçmesi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Atletizmi Geliştirme projesi kapsamında atletizm geliştirme il birinciliği yarışması için ilçe seçmesi Havza Şehir Stadında gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seçmelerde 2004 ve 2005 doğumlu kız ve erkekler 4 kilometre, 2006 ve 2007 doğumlu kız ve erkek atletler 3 kilometre, 2008 2009 doğumlu kız ve erkek atletler de 2 kilometre koştu.

Tüm yaş guruplarında toplam 30 atlet yarışmalarda birincilik için mücadele etti.

Koşunun ardından dereceye girenlere madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından verildi.

Kategorilerinde dereceye giren atletler Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği yarışmalarında Havza'yı temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, "Koşulara katılan tüm sporcu gençlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye giren ile ilçemizi Samsun'da temsil etmeye hak kazanan gençlerimize de başarılar diliyorum. Amacımız spor yapan bir nesil yetiştirmek." dedi.

Atletizm, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da atletizm ilçe seçmeleri yapıldı - Son Dakika


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