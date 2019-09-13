Son Dakika Haberleri: Havza'da ayçiçeği alım fiyatına tepki
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Havza'da ayçiçeği alım fiyatına tepki

22 dakika önce

Havza'da ayçiçeği üreticileri, ayçiçeği alım fiyatlarının açıklanan taban fiyatının altında olmasına tepki gösterdi.

Havza'da ayçiçeği alım fiyatına tepki, System.String[]

Havza'da ayçiçeği üreticileri, ayçiçeği alım fiyatlarının açıklanan taban fiyatının altında olmasına tepki gösterdi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, oda binası önünde yaptığı basın açıklamasında, hiçbir kurumu karşılarına almayı istemediklerini, siyasi bir amaç gütmediklerini söyledi.

Ayçiçeği taban fiyatının 2,50 lira olarak açıklandığını belirten Genç, "İlçemizde alımlar bu fiyatın altında, 2,12 liradan yapılmakta. Bizim derdimiz çiftçilerimizin sorunlarını gündeme taşımak ve sesimizi duyurmak." dedi.

Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz da konuyu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın takip ettiğini anlatarak, "Sayın Bayraktar ve ekibi her zaman olduğu gibi bugünde bizlerin yanında. Sayın Bayraktar'ın yoğun çabaları ile açıklanan taban fiyatın korunması için gerekli mücadele verilmekte." diye konuştu.

Açıklamaya CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya da katıldı.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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